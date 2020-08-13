Лондон, 3 мая, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Среди стран, входящих в Евросоюз, до сих пор нет единой политики в отношении России, некоторые считают её хорошим другом, заявил 3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на лекции в Великобритании.

European Parliament Жозеп Боррель

Он посетовал на то, что есть страны, которые отказываются считать Россию «экзистенциальной угрозой» и называют её другом.

«Таких немного, но они есть», — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель заявил, что из-за отсутствия единого мнения по России не получается достичь общего политического решения против Москвы, так как такие вопросы в ЕС принимаются только единогласно.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что у России в Европе много друзей. Он также отметил, что им стараются мешать думать, а также навязывать чуждые стереотипы поведения.

Также в октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с российским лидером в Пекине заявил, что Будапешт никогда не хотел противостоять Москве. Он подчеркнул, что Венгрия стремится укреплять отношения с Россией, а также отметил, что в условиях антироссийских санкций пытается сохранить что может.