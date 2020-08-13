Румынию сделали инструментом по созданию напряжённости у западных границ РФ
Москва, 13 августа, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Американское руководство использует Румынию как очередную площадку по созданию напряжённости у западных границ России, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала намерение Пентагона передислоцировать свой контингент из Германии в Румынию.
Она подчеркнула, что создание «дуги напряжённости» как цель НАТО в конечном итоге наносит вред европейским странам. Что касается Москвы, она не будет игнорировать этой американской провокационной тактики и участия европейцев в её реализации.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выводимый из Германии американский контингент передислоцируется частично в Польшу, а частично — в Румынию.