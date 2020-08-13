Москва, 13 августа, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Американское руководство использует Румынию как очередную площадку по созданию напряжённости у западных границ России, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Таким образом российский дипломат прокомментировала намерение Пентагона передислоцировать свой контингент из Германии в Румынию.

Она подчеркнула, что создание «дуги напряжённости» как цель НАТО в конечном итоге наносит вред европейским странам. Что касается Москвы, она не будет игнорировать этой американской провокационной тактики и участия европейцев в её реализации.

ИА REGNUM) просто тщательно взвесить все риски и серьёзно подумать о последствиях». Захарова «Мы советуем им (европейским участникам американской провокации — прим.) просто тщательно взвесить все риски и серьёзно подумать о последствиях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выводимый из Германии американский контингент передислоцируется частично в Польшу, а частично — в Румынию.