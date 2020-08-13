Сыктывкар, 13 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. За сутки в Коми скончались два пациента с COVID-19, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 73. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным статистики, в республике лабораторно подтверждены 5968 случаев заболевания COVID-19, из них 45 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2142 человека, 4809 человек уже выздоровели. За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 118 человек.