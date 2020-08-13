Санкт-Петербург, 13 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Бывший многолетний гендиректор и совладелец петербургского «Метростроя» Вадим Александров назначен советником генерального директора АО «Стройтрансгаз». Об этом сообщила пресс-служба компании, которую контролирует известный бизнесмен Геннадий Тимченко.

Metrostroy-spb.ru Вадим Александров

В сообщении компании прямо говорится о том, что Вадим Александров «будет курировать строительство метрополитена в Санкт-Петербурге».

Ранее стало известно, что компания «Стройтрансгаз» в июле зарегистрировал в Петербурге АО «Метротранстрой», которое, как теперь очевидно, будет конкурировать за строительство подземки в Петербурге с находящимся в кризисе АО «Метрострой».

В «Стройтрансгазе» рассчитывают, что профессионализм, опыт и знания Александрова «позволят компании успешно справиться с задачей по реализации проекта строительства метрополитена в Северной столице».

«Стройтрансгаз» намерен «открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании «Метрострой».

В компании Тимченко обещают сохранить «преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций».