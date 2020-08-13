Ханты-Мансийск, 13 августа, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Югра с 17 августа выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторан

Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой 13 августа.

Возобновляют работу супермаркеты площадью до 800 кв. м, вузы и учреждения дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми, фитнесс-залы и бассейны, стадионы без привлечения зрителей. Разрешены экскурсии для групп в пять человек, репетиции в учреждениях культуры, террасы кафе и ресторанов. Открываются стоматологические кабинеты.

При этом все открывающиеся заведения и учреждения должны соблюдать ряд санитарных правил для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.