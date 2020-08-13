Москва, 13 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Для того чтобы ФНС РФ удалила ту или иную компанию из своего реестра, многие фирмы предпочитают несколько лет не сдавать отчетность вместо того, чтобы подавать заявление и документы на ликвидацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал новость о том, что количество малых и средних предприятий в РФ за год уменьшилось на 4,2%.

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«Обычно ФНС удаляет компании из реестра в августе, а признает ликвидированными после нескольких лет несдачи отчетности. Для компаний это проще, чем подавать заявление и документы на ликвидацию, — сказал Земцов. — Поэтому в реальности в реестрах ФНС фактическую бизнес-динамику мы увидим лишь в следующем году. В этом году в связи с кризисом компаниям разрешили уточнить обороты и досдать форму по среднесписочной численности, поэтому число субъектов МСП в реестре в марте-июне выросло».

Как подчеркнул Земцов, реальную картину сокращений и банкротств можно будет увидеть только в 2021 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года.