Махачкала, 13 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Учебный процесс в школах Дагестана в новом учебном году будет организован в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Это необходимо, поскольку ситуация с новой коронавирусной инфекцией все еще остается напряженной. Такое мнение высказала на заседании оперативного штаба 12 августа вице-премьер-министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

По ее словам, для учителей и обслуживающего персонала школ будет сохранен масочный режим. Что касается учащихся, то пока о необходимости ношения ими масок речи не идет.

В настоящее время также прорабатываются вопросы обеспечения школ бесконтактной термометрией, обеззараживающим оборудованием, средствами дезинфекции, отметила Омарова.

«Все актуальные вопросы по подготовке и организации учебного процесса в условиях распространения коронавируса планируется обсудить на августовском совещании учителей, которое запланировано на 20 августа», — было сказано в ходе совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года из-за угрозы коронавируса школы Дагестана перешли на дистанционный режим работы, что вызвало немало трудностей для родителей, учащихся и педагогов.

Читайте также: В Дагестане школы перешли на онлайн-обучение, детские сады — закрыты