Село Барятино, Калужская область, 13 августа, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил высоту 269,8 на Зайцевой горе, где сегодня, 13 августа, проходит военно-историческая экспедиция «Западный фронт». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша встретился с участниками экспедиции «Западный фронт»

С 10 по 24 августа на месте боев в годы Великой Отечественной войны работает международная военно-историческая поисковая экспедиция «Западный фронт». Участие в экспедиции принимают более 500 человек — поисковики из 25 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны России. Погребение останков солдат и офицеров Красной армии планируют провести 23 августа на воинском захоронении. Руководитель Калужской области познакомился с внутренней организацией лагеря поисковиков и практической частью поисковой экспедиции.

Первый международный военно-исторический лагерь «Западный фронт» начал работу в августе 2014 года на территории мемориального комплекса «Зайцева гора». Тогда участниками лагеря стали более 500 человек из 30 регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Узбекистана и с Украины. Начиная с 2014 года экспедиции «Западный фронт» в Барятинском районе Калужской области проходят ежегодно.