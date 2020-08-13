Москва, 13 августа, 2020, 16:26 — ИА Регнум. В Москве в новом учебном году не будет линеек и массовых мероприятий в школах. Об этом заявил 13 августа мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы живём в полувоенной истории в настоящее время. Гибнут в мире сотни тысяч людей», — заявил мэр.

По его словам, массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек. Но учебный процесс начнётся 1 сентября», — сказал мэр.