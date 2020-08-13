Высокогорский район, Татарстан, 13 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В селе Высокая Гора в Татарии 13 августа распахнул двери новый плавательный бассейн, построенный на средства из республиканского бюджета. На официальное открытие спортивного объекта пригласили главу региона Рустама Минниханова. Он отметил, что Высокогорский район активно развивается и добивается успехов в развитии массового спорта.

President.tatarstan.ru Рустам Минниханов на открытии бассейна

Пропускная способность нового спортивного объекта составляет 576 человек в сутки. Здание оснащено всем необходимым для передвижения маломобильных групп населения, имеются отделения как для взрослых посетителей, так и детей.

Всего в республике насчитываются более 11 тыс. спортобъектов, из них 239 — крытые бассейны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии ведется масштабная работа по обеспечению всех районов спортобъектами. В 2020 году на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» направлено 773,6 млн рублей, из них 560,1 — федеральные средства.

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