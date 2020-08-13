Калуга, 13 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл рабочую встречу с руководителями автономной некоммерческой организации «Хранители времён» Игорем Котовым и Мариной Бережной. Организация ведёт работу по реализации социальных проектов и сохранению духовных ценностей и родовых традиций, в 2020 году она стала победителем конкурса президентских грантов с проектом «Родники Великой Победы: 75 семейных историй».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава Калуги встретился с руководителями АНО «Хранители времён»

На первом этапе проекта изучаются и описываются семейные истории жителей Калуги, внесших личный вклад в Великую Победу на фронте и в тылу, записываются 75 интервью с ними или членами их семей.

Видеоролики с семейными историями калужан будут переданы в фонды Калужского объединённого музея-заповедника и Центрального музея Великой Отечественной войны. Через проект «Территория Победы» видеоролики рассылаются более чем в 200 музеев России и СНГ.

На протяжении десяти лет АНО «Хранители времён» проводит выставки семенных реликвий в музее на Поклонной горе. В 2019 году более половины реликвий было предоставлено калужанами. Также организация планирует проведение в калужских школах встреч с ветеранами и акции «семейная гостиная». В планах и создание всероссийского депозитария семейных реликвий и воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я всецело поддерживаю проект «Родники Великой Победы», это очень актуальный и нужный проект, способствующий сохранению памяти о Великой Победе нашей страны и народа, — подчеркнул Александр Иванов. — В сентябре реализация проекта в Калуге будет обсуждаться в широком формате с привлечением руководства Городской управы, руководителей образовательных учреждений и ветеранских организаций».

На встрече была презентована книга «Хранители времён», посвящённая опыту работы НКО, учреждений образования и культуры по нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи.

В сборнике описана история возникновения и развития программы «Семейная реликвия», проекта «Крепка семья — сильна Россия», представлен опыт работы более тридцати регионов России по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения на основе семейного культурно-исторического наследия.

Также Игорь Котов предложил главе города рассмотреть возможность создания на базе калужского лесничества музея Калужского городского бора.

«Калужский бор — уникальный природный объект, создание подобного музея повысит туристическую привлекательность нашего города, — уверен Александр Иванов. — В ближайшее время мы обсудим этот вопрос с временно исполняющим полномочия городского головы Дмитрием Денисовым».