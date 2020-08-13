Ярославль, 13 августа, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Ярославской области остановили свою работу ряд судов из-за сообщений о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Ярославский областной суд

«Сегодня в обеденное время на адреса электронной почты всех городских судов, областного суда, некоторых судов области, в том числе Рыбинского городского суда, Переславского районного суда Ярославской области поступили письма, в которых было указано, что здание суда заминировано. Сотрудники и посетители судов эвакуируются, проводится проверка», — сообщили в Ярославском областном суде.

Ране об эвакуации Заволжского суда в Ярославле сообщила адвокат Ирина Бирюкова. По ее словам, в зал заседаний вбежала секретарь и сказала, что заседание не состоится, так как в суд пришло письмо, что все суды заминированы.