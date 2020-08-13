Ставрополь, 13 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, два-три человека. К 13 августа число смертей достигло 186. Регион является вторым по этому показателю в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана (464).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Несмотря на число ежедневно выписывающихся в связи с выздоровлением, в крае увеличивается и прирост заболевших. Так, 12 августа их было 95 человек, 13 августа — 105. За эти же два дня сняты с учета 162 и 79 выздоровевших соответственно.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло на Ставрополье 9699 человек. По этому показателю регион догоняет Дагестан, где, по данным федерального оперативного штаба на 13 августа, выявлен 9861 случай заражения. Выздоровел за все время пандемии в крае 6661 пациент.