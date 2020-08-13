Москва, 13 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Российский рубль 13 августа укрепляется и выглядит очень даже уверенно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Доллар США торгуется по 73,60 руб. и может в ближайшее время закрепиться в границах 73,30−73,85 руб., среднесрочный коридор в пределах 73−75 руб. остается без изменений.

Евро стоит 87,11 руб., слегка отступает и сохраняет за собой рамки движении в пределах 86−88 руб.

Ничего не происходит: в нефти идет незначительная коррекция, но нефть марки Brent стабильно держится в пределах $44−45,50. Для рубля это совершенно нейтральные новости.

Внутренних новостей, способных оказать влияние на курс рубля, сейчас тоже не видно. Значит, в рублевых парах в валютной секции идет просто закрепление около значимых торговых отметок и не более того», — полагает эксперт.

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