Москва, 13 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. После экономического кризиса 2014−2015 годов экономике РФ понадобилось три-четыре года на то, чтобы приспособиться к его последствиям, и после 2020 года ее ждет похожий процесс. Об это корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Сколько времени нам потребуется на восстановление, пока сказать нельзя, — сказал Дзарасов. — Есть непредсказуемые факторы. Когда в 2014—2015 годах наша экономика испытала шок из-за тогдашнего спада цен, она приспосабливалась к последствиям в течение трех-четырех лет. И потом правительство объявило, что, мол, его антикризисная политика остановила спад. А на самом деле экономическая активность просто снизилась и стабилизировалась на более низком уровне. А часть бизнесов и вовсе была потеряна».

И сейчас, как пояснил Дзарасов, Россию ожидает похожий процесс, но он должен быть более серьезным, чем раньше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов заявил, что в период самоизоляции власти РФ отказались оказать прямую денежную поддержку населению, ссылаясь на риски роста инфляции, хотя это было бы меньшим злом по сравнению с тем, что произошло после.