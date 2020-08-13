Москва, 13 августа, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Возможный рост стоимости коммунальных услуг за отопление, если документ Минстроя РФ будет принят, может привести к росту числа граждан, недовольных тем, что им придётся платить больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможный рост цен за отопление.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Фактически, никакого удешевления не происходит: получается, что если жилплощадь будет стоить дешевле, то её обслуживание будет обходиться владельцу дороже, просто его траты сдвигаются.

Очевидно, что граждане вряд ли станут с эти мириться и могут пойти на необходимые улучшения в приобретённых квартирах, ведь если там не будут соблюдаться меры энергоэффективности, условия проживания там могут быть гораздо хуже, там будет просто холоднее.

А это значит, что будут использоваться дополнительные источники обогрева, проводиться дополнительная изоляция квартир, что может отрицательно сказаться на внешнем виде таких домов, да и на их безопасности.

Вряд ли будут согласны с данным документом и прочие ведомства, ведь получается, что энергосбережения в таких домах не будет, а ему в последние годы уделяется много внимания, стоит задача сократить потери тепла, снизить потребление ресурсов, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Вряд ли согласятся с проектом документа и девелоперы, как ни странно, несмотря на то, что он вроде как может уменьшить их расходы. Ведь потребители довольно быстро увидят разницу между домами, построенными по действующим требованиям и теми, где есть экономия на отоплении, ведь именно жильцам придётся нести дополнительные траты на приведение домов в надлежащее состояние, обеспечение нормального отопления.

Да и управляющие компании могут быть против, возможно, что им также надо будет нести дополнительные расходы на отопление жилого дома.

Так что хорошо, что пока проект новых норм обсуждается и не принят, он даёт возможность собрать мнения всех заинтересованных сторон, внести необходимые изменения, чтобы обеспечить приемлемую стоимость строительства и обеспечить необходимым теплом будущих жильцов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Минстрой РФ подготовил постановление об энергоэффективности зданий, что может привести к росту расходов на отопление новых домов на 20−30%.

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