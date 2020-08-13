Уфа, 13 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Жительницу Барнаула осудили за мошенничество на сумму свыше 140 млн рублей в Уфе. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

(сс) succo Суд

В суде установлено, что с февраля 2015 года по июнь 2016 года 57-летняя обвиняемая вместе со своим приятелем убедили учредителя одного из предприятий в том, что можно быстро извлечь большую прибыль, если вложить деньги в их бизнес. В результате был заключен договор займа на сумму 105 млн рублей.

Помимо этого, по данным следствия, в конце 2016 года обвиняемая и ее подельник ввели в заблуждение потерпевшего, сказав, что у фирмы есть в наличии дизельное топливо, затем они заключили договор поставки и получили аванс в размере 45 млн рублей. На самом деле, обвиняемая не могла исполнить эти обязательства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Свою вину подсудимая не признала и ущерб не возместила.

В результате Орджоникидзевский районный суд г. Уфы приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с нее сумму причиненного ущерба.

Ее подельник находится в международном розыске, поскольку скрылся от следствия. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство.