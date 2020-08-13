Бейрут, 13 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Представители МЧС России и их коллеги из Ливана подписали акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте. Об этом сообщили в оперативном штабе российской группировки спасателей.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС», — говорится в сообщении.

За время работ российские спасатели извлекли из-под завалов тела десяти человек, уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты службы МЧС в Бейруте осуществляли поисково-спасательную операцию. Также пострадавшим от взрыва они оказывали врачебную помощь: помощь получили сотни человек.

Предварительный ущерб от мощного взрыва в порту Бейрута оценивается страховыми компаниями в $3 млрд.

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