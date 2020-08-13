Сухум, 13 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Верховный суд Абхазии признал виновным Ахру П. в убийстве. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

George Hodan Суд

«Признан виновным и осужден за то, что вступил в преступный сговор с Гулия Л.Е. и за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей, по предварительному сговору с Шерозия А. В. совершил умышленное убийство жителя г. Гагра — Анкваб В.Ш.», — говорится в публикации пресс-службы.

По данным следствия, Гулия Л. наняла Ахру П., чтобы тот убил ее мужа, который находился в своей квартире в беспомощном состоянии. Убийство произошло в январе 2017 года. Осужденный приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что Гулия Л. ранее была приговорена к 11 годам лишения свободы, а Шерозия А. — к девяти. Им также назначили место отбывания наказания в колонии строго режима. В их отношении приговор вступил в законную силу.