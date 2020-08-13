Красногорск, 13 августа, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В Подмосковье впервые применена практика установки дорожной неровности «берлинская подушка». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

Объект установлен у пешеходного перехода на улице Суворова в Подольске. Подобные меры предприняты для повышения безопасности на дорогах. Данное устройство отличается от более привычного «лежачего полицейского» тем, что занимает не всю ширину проезжей части, а располагается непосредственно на полосе. Грузовики и автобусы с учетом широкой колесной базы смогут проезжать такие неровности без остановки, не вызывая шума, а легковые автомобили при проезде будут значительно снижать скорость, одновременно не травмируя подвеску автомобиля.

«По результатам проведенного эксперимента и оценки эффективности будет принято решение о дальнейшем применении искусственных неровностей данного типа в Подмосковье», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.