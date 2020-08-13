Екатеринбург, 13 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 работники чаще всего увольняются из четырех отраслей. Об этом заявила заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова на пресс-конференции.

Алексей Колчин ИА REGNUM KFC в период режима самоизоляции

Больше всего сотрудников потеряли предприятия торговли, общепита, туризма и небольшого гостиничного бизнеса. Данные сферы сильно пострадали от пандемии.

Увольняются люди, в основном, по собственному желанию. Тем не менее, в департаменте труда иногда узнают, что работодатель вынуждает сотрудника уволиться с нарушением трудового законодательства.

«Информацию о таких случаях мы направляем в инспекцию труда», — сказала Бордюгова.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый день в Свердловской области появляется до 750 безработных.