Москва, 13 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В период самоизоляции власти РФ отказались оказать прямую денежную поддержку населению, ссылаясь на риски роста инфляции, хотя это было бы меньшим злом по сравнению с тем, что произошло после. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

Ken Teegardin Экономика

«Если бы инфляция и выросла, это было бы меньшим злом, чем резкое сокращение спроса со стороны населения, — сказал Дзарасов. — Эта инфляция впервые в истории России осуществляла бы перераспределение доходов в пользу рядового населения. В более долгосрочном плане это обеспечило бы большую устойчивость нашей экономики, так как смягчило бы сокращение внутреннего спроса. Между тем пандемия носит глобальный характер и накладывается на спад мировой экономики, который начался еще до истории с коронавирусом. Внешний рынок падает. Сокращается спрос, а, следовательно, и цены на нефть. И в этих условиях поддержание спроса со стороны нашего населения является самой рациональной мерой. Но этого не сделали».

А теперь, как пояснил Дзарасов, начинаются отложенные последствия того, что правительство допустило существенное падение доходов населения.

«Доходы падают, граждане тратят все меньше, рыночный спрос сокращается. А за этим идет падение продаж компаний и, естественно, падение и прибылей. Теперь страна пожинает плоды этой политики. И это только начало. Ситуация еще ухудшится под влиянием последствий удара, который нанесет мировой спад нашей экономике. Мировые элиты оказались неспособны его остановить», — подытожил Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов сказал, что резкое падение прибылей российских предпринимателей будет иметь самые негативные долгосрочные последствия для экономики страны.