Малоярославецкий район, Калужская область, 13 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. В Калужской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции приостановлено производство компании «Русская креветка», сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки закрылась в калужском селе Коллонтай.

«Вследствие пандемии и нарушения производственного цикла, а также закрытия авиасообщения мы вынуждены приостановить продажи креветок», — говорится на официальном сайте креветочной фирмы №1 в России. Предполагается, что производство будет полностью перенесено из Калужской области в Крым, где компания «Русская креветка» уже выращивает устрицы и мидии.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской белой креветки с 18 декабря 2018 года открылась в калужском селе Коллонтай. Объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 100 миллионов рублей. Мальков для дальнейшего разведения привозят из питомников Европы и США. Процесс выращивания высокотехнологичен. На предприятии созданы специальные резервуары для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Заявлялось о планах по производству до 20 тонн креветок в год.