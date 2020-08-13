Москва, 13 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поддерживает требования протестующих в Хабаровском крае и предлагает провести открытый судебный процесс в отношении экс-губернатора Сергея Фургала.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В Хабаровском крае больше месяца не утихают протесты! Жители региона требуют открытого суда по делу избранного ими экс-губернатора Сергея Фургала. А почему нет? Пусть люди видят и знают, в чём конкретно обвиняют бывшего губернатора. Без этого любое решение или приговор может казаться его землякам сомнительным», — отметил Миронов в Facebook.

По его мнению, открытость пойдёт только на пользу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский провел встречу с сыном Фургала и пообещал юридическую помощь и поддержку экс-главе Хабаровского края.