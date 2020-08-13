Сеул, 13 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Корейский автопроизводитель Hyundai обнародовал фотографии и часть информации о самой производительной модификации седана Elantra N Line. Данные об авто распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Hyundai Новый седан Hyundai Elantra N Line

Автопроизводители оснастили новинку иными передними и задними бамперами, модернизированной радиаторной решёткой и стильными 18-дюймовыми колесными дисками, а также новой системой выхлопа с двумя патрубками.

Внутри машины установлены спортивные сиденья. Кроме того, в салоне имеется кожаная отделка руля, красная прострочка и накладки на педали из металла.

В движение Hyundai Elantra N Line приводит бензиновый турбированный движок рабочим объёмом 1,6 литра. Производительность этого силового агрегата составляет 204 л. с. (264 Нм). Мотор функционирует с 7-скоростной преселективной коробкой передач.

Также в линейке двигателей седана должен появиться мотор 2.5 T-GDI.

Ранее компания «УАЗ-Автокомпонент» заключила с «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» договор, согласно которому в течение шести лет УАЗ обязался поставить корейскому автопроизводителю около 1,4 млн единиц коленвалов.

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