Ярославль, 13 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын известен давними связями с Белоруссией. На посту главы региона он активно развивал торгово-промышленные связи с белорусскими регионами, ратовал за усиление интеграции между странами в рамках союзного государства. Его мнение экспертно.

Анатолий Лисицын

Внимательно наблюдая за событиями в соседней стране, Анатолий Лисицын отмечает очевидность запроса на перемены в белорусском обществе:

«Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 84%. Это может быть свидетельством либо беспредельного доверия к действующему президенту, либо широкого запроса на перемены. Я склоняюсь ко второму варианту. Люди резко выступают против происходящего в стране. В Белоруссии уничтожены чистые, честные выборы».

Политик указывает на усталость братского народа от авторитарности власти, от постоянного использования административного ресурса, добавляя, что политика мешает взаимодействию между нашими странами:

«У многих регионов, не только у нашей области, были налажены рабочие контакты с регионами Белоруссии. Было взаимодействие в области моторостроения, реальная интеграция, которая шла на пользу и ярославскому моторному заводу, и белорусским коллегам. Была основа для создания союзного государства. К сожалению, политика убила реальное общение».

В оценки перспектив развития ситуации, Анатолий Лисицын осторожен, но не видит большого количества вариантов:

«Ситуация очень сложная. Очевидно недовольство народа действиями власти. Белоруссия находится на развилке: или все скатится к авторитаризму и подавлению всех общественных институтов, или страна пойдёт дальше демократическим путём».

В любом случае, убежден Анатолий Лисицын, ситуация в Белоруссии должна стать уроком для российских властей. Тем более если вспомнить недавние народные выступления в Хабаровске.