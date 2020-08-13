Сухум, 13 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Группа военнослужащих, представляющих министерство обороны Абхазии, впервые примет участие в Армейских международных играх, которые пройдут в России. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Mil.ru АрМИ

По данным журналистов, абхазская команда 12 августа вылетела из Сухума на самолете морской авиации ВМФ России. Провожать ее прибыл глава минобороны Абхазии Владимир Ануа.

«Для нашего государства и армии — это значимое событие, которое радует нас. Мы впервые принимаем участие в таком мероприятии. Наш народ надеется на вас», — цитирует агентство Ануа

Министр рассказал, что абхазские военнослужащие будут участвовать в конкурсах: «Танковый биатлон», «Мастер оружейник», «Полевая кухня», «Аварийный район», и в конкурсе творческих коллективов «Дружба народов».

Сообщается, что команда благополучно прибыла в Москву, где уже начала готовиться к играм.

Напомним, Армейские международные игры проходят в России с 2015 года. На них проводятся более 30 конкурсов по различным направлениям.