Рязань, 13 августа, 2020, 14:57 — ИА Регнум. 10 млн рублей дохода задекларировала за 2019 год несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области. Сам глава региона Николай Любимов заработал в 2,3 раза меньше, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения о доходах, размещённые на сайте правительства области.

Kremlin.ru Николай Любимов

Доход губернатора составил 4 309 583 рубля. У него в собственности нет объектов недвижимости или транспортных средств. Супруге главы региона принадлежит квартира площадью 92 кв. м, легковой автомобиль Audi Q7, четверть доли в квартире площадью 70,6 кв. м, за 2019 год её доходы превысили 1,8 млн рублей. У несовершеннолетней дочери губернатора доход составил 10 млн рублей.

В пользовании всей семьи находится квартира площадью 205,1 кв. м, а у дочери — ещё две квартиры по 92 и 127,7 кв. м, машино-место и нежилое помещение площадью 2,2 кв. м.