Самара, 13 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Шквалистое усиление ветра и гроза ожидаются в ближайшее время в Самарской области. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

По сообщению пресс-службы ведомства, в самое ближайшее время по области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и гроза. При этом возможен град.

Отмечается, что такая погода может сохраниться и 14 августа. В связи с этим объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при грозе и сильном ветре.