Москва, 13 августа, 2020, 14:45 — ИА Регнум. На сегодняшний день экономика Белоруссии глубоко и весьма успешно интегрирована с российской. Не менее 50% экспорта белорусских товаров и услуг приходится именно на российский рынок. Сегодня зависимость экономики соседней страны от России оценивается на уровне 70%, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление депутат Европарламента (ЕП) от Польши.

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«Действуют важные стратегические программы в рамках развития сотрудничества союзного государства. За двадцать лет особых интеграционных отношений Москвы и Минска достигнуты значимые результаты в экономических, социальных и культурных связей.

Тот факт, что 9 августа к зданию посольства Белоруссии в Москве выстроилась многокилометровая очередь из желающих принять участие в выборах граждан союзного государства говорит о важнейшем факте: белорусы чувствуют себя в России как дома.

В адрес Польши такое утверждение будет ложным. Варшава в целом рассматривает Белоруссию как потенциальную добычу в экономическом плане как минимум. Я почти пять лет досконально изучаю влияние Польши, Литвы и Чехии на информационное поле Белоруссии.

По моим оценкам, с 2014 года после создания ЕАЭС западный капитал через Польшу, Чехию и Литву стал прокачивать порядка 10 цифровых информационных каналов на Белоруссию. Охват аудитории достигает почти на два миллиона граждан в месяц от 20 до 45 лет.

При непосредственном участии Варшавы инвестиции в «мягкую силу» по проникновению в медиапространство Белоруссии оказались вне зоны критики властей Минска, за это время западные редакции переманили около 20 очень авторитетных профессиональных журналистов в возрасте до 30 лет, пригласив на работу в Варшаву, Прагу и даже в Копенгаген.

Вредоносный контент в адрес официального Минска и России годами льется из западных редакций на Белоруссию, зачастую такой контент готовится исключительно на белорусском языке для разрыва национальной идентичности в отношении с русскими.

Ежегодные инвестиции западного капитала в обработку и прокачку белорусского медиаполя я оцениваю в диапазоне $20-$30 млн. Таким образом, за последние пять лет вложено уже не менее $100 млн в создание таргетированных трафиков с вредоносным контентом для белорусской аудитории.

С 2012 года польские университеты принимают на учебу до 12 тыс. белорусов, не отстают и вузы соседней Литвы в борьбе за умы белорусской молодежи. Поэтому действия той же Польши в адрес Москвы и Минска можно оценивать как гуманитарную, социальную и экономическую диверсию одновременно.

Сегодня она даёт негативный кумулятивный эффект в адрес официального Минска и неприятия России как союзного государства. Россия и Белоруссия обречены на долгосрочное многосекторное сотрудничество. Позиция Польши в этой связи всегда негативная, но не для кого это уже давно не новость», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

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