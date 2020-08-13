Иркутск, 13 августа, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Степень готовности объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса Иркутской области к отопительному сезону превышает 60%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил исполняющий обязанности губернатор Игорь Кобзев на встрече с замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

(сс) Geoffrey Gallaway Отопление

По словам руководителя региона, работы по подготовке контролирует оперативный штаб.

«Перед профильными министерствами и руководителями предприятий мной поставлена чёткая задача — обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. В прошлом сезоне максимум нагрузок все объекты энергетики и ЖКХ региона прошли в штатном режиме», — отметил он.