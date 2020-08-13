Москва, 13 августа, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В реорганизованных бывших промышленных зонах Москвы создано около 500 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт агентство «Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр отметил, что в Москве много промзон, часть из них сохранила производство.

«Но в то же время значительная часть промзон представляет такое полузаброшенное хозяйство. Хозяевам оно досталось практически за бесценок в начале 90-х годов, ничего там не делается», — сказал он.

По словам Собянина, за последние годы реорганизовали десятки промзон, построили 20 млн кв. метров жилой и нежилой недвижимости. На этих территориях создали рабочие места для 500 тыс. человек. Ещё для 500 тыс. москвичей построили жильё.