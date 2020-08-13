Париж, 13 августа, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе останутся в ПСЖ. Об этом 13 августа заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи, сообщает RMC Sport.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

«Неймар и Мбаппе входят в число лучших футболистов в мире. Они останутся и никогда не уйдут из ПСЖ!» — сказал Аль-Хелаифи.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа ПСЖ одержал победу над «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:1. Неймар и Мбаппе отметились голевыми передачами.