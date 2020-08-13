Вашингтон, 13 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Недобропорядочные, по мнению главы нынешний американской администрации, СМИ США не замечают ошибок и неудач сенатора-демократаКамалы Харрис, которая может стать следующим вице-президентом страны. Об этом заявил президент СШАДональд Трамп 13 августа на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

«Фейковые СМИ делают поблажку Камале Харрис, несмотря на ее радикально-левые неудачи и довольно слабые результаты на предварительных выборах Демократической партии», — подчеркнул Трамп.

«Никто не был так же жесток и надменен к медлительному Джо, даже я. И всё же она быстро провалилась в опросах», — добавил он, имея в виду под «медлительным Джо» своего основного соперника на выборах Джо Байдена.

Напомним, одним из аргументов Дональда Трампа против того, чтобы поддерживать на ноябрьских выборах его противника Джо Байдена является то, что бывший вице-президент является «троянским конем» радикально левых сил. После того как Байден определился с выбором того, кто станет в случае победы демократов на выборах вице-президентом в его администрации, Трамп развернул подобную линию обвинения и против Камалы Харрис.