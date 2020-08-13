Пекин, 13 августа, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Компания Xiaomi представила первый серийный телевизор с полностью прозрачной панелью Mi TV LUX OLED. Об этом сообщает портал Хiaomist.

Xiaomi Первый в мире прозрачный телевизор

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Отмечается, что это совершенно инновационная панель, способная становиться прозрачной не только в выключенном состоянии, но и во время воспроизведения контента. Диагональ составляет 55 дюймов, а толщина 5,7 мм. Телевизор имеет разрешение FHD и частоту обновления 120 Гц, дисплей способен передавать 1,07 млрд оттенков.

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Стоимость такого телевизора достаточно высокая — 49 999 юаней (примерно 6115 евро). Купить новинку пока можно будет только в Китае.

По некоторым данным, первую партию новинок по предзаказам в интернет-магазине раскупили буквально за секунды.