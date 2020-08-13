Алма-Ата, Казахстан, 13 августа, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Международный аэропорт Алма-Аты может отказаться от перронных автобусов из-за невозможности соблюдения безопасной дистанции, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт Алма-Ата

Отмечается, что министерство здравоохранения не учитывает особенности перронных автобусов, так как разрешает пользоваться только посадочными местами. Однако в таких автобусах всего 12 мест, так как транспорт рассчитан на перевозку пассажиров стоя.

В аэропорту добавили, что автобус рассчитан на 136 человек. В качестве меры безопасности в одном автобусе перевозится 50 человек. Если аэропорт откажется от автобусов, то возможны задержки пассажирских рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении руководства аэропорта Алма-Аты возбудили административное дело из-за нарушения санитарных требований. Нарушение связано с переполненными автобусами.