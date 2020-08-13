Рязань, 13 августа, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Новое название присвоили молодёжной команде хоккейного клуба «Рязань» Рязанской области. Теперь игроки будут тренироваться и выступать под именем «Рязань — ВДВ», сообщает пресс-служба правительства региона.

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На торжественной церемонии в Музее истории ВДВ присутствовали спортсмены, губернатор Рязанской области Николай Любимов и врио командующего Воздушно-десантными войсками РФ Анатолий Концевой. По словам главы региона, власти заинтересованы в развитии команды.

«Мы сделаем максимум для того, чтобы отныне история рязанской молодёжки не прерывалась, а только дополнялась новыми успехами и победами. Рад, что в составе команды немало воспитанников рязанской школы. У ребят уже есть опыт участия в матчах Национальной молодежной хоккейной лиги и это только начало. Уверен, что они будут демонстрировать настоящую волю к победе и бойцовские качества под стать нашим прославленным десантникам», — отметил губернатор.

В рамках мероприятия стороны подписали соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Анатолий Концевой и президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.