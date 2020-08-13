Москва, 13 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Каждый пятый житель России (22%) полагает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью. Таковы данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ.

ИА REGNUM Избирательный участок в Белоруссии

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О основном доверяют выборам в Белоруссии сторонники «Единой России» (36%) и КПРФ (28%) и граждане РФ старше 60 лет (33%). Возможные подтасовки «на местах», не влияющих на результаты выборов, не исключают 29% опрошенных.

Не доверяют прошедшим выборам президента 27% жителей России. Твердое убеждение в этом у сторонников непарламентских партий (44%) и молодых людей 18−24 лет (47%) и 25−34 лет (40%).

Опрос по телефону проведен 11 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 59% жителей России считают, что наиболее вероятный прогноз развития событий в Белоруссии, — протесты будут подавлены и Александр Лукашенко сохранит власть.

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