Мексиканский пилот «Формулы-1», переболевший COVID-19, вернётся к гонкам
Барселона, Испания, 13 августа, 2020, 14:06 — ИА Регнум. Мексиканский пилот «Формулы-1» Серхио Перес, переболевший COVID-19, вернётся за руль на Гран-при Испании. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт».
Rick Dikeman
Формула-1
Перес получил положительный результат теста на коронавирус 30 июля. Из-за этого он пропустил два этапа «Формулы-1» в Великобритании. Вместо него выступал немецкий гонщик Нико Хюлькенберг.
Перес является единственным пилотом «королевских гонок», заразившимся коронавирусом после начала сезона. Он с 22 очками занимает восьмое место в общём зачете.
Гран-при Испании состоится в Барселоне с 14 по 16 августа.