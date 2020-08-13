Москва, 13 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Более половины жителей России (59%) считают, что наиболее вероятный прогноз развития событий в Белоруссии, — протесты будут подавлены и Александр Лукашенко сохранит власть. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В основном такой точки зрения придерживаются мужчины (64%), граждане РФ в возрасте 45−59 лет (63%) и старше 60 лет (66%). 12% предполагают, что в стране установится двоевластие, 6% — Лукашенко потеряет власть. Затруднились дать прогноз 23%.

Следят за протестами после выборов президента в Белоруссии 72% респондентов, внимательно — 18%. Чаще интерес проявляют мужчины (78%) и граждане старше 60 лет (87%).

Опрос проведен 11 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года в стране начались беспорядки и акции протеста оппозиции.

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