Владимир, 13 августа, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области 13 августа подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Из них по четыре случая выявлено во Владимире и Муроме, по три — в Коврове, Красной Горбатке и Петушках, по одному — в Александрове, Меленках и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 5876 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5249 пациентов, в том числе 12 человек — за последние сутки. Скончались 175 человек.