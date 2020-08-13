Усть-Илимск, Иркутская область, 13 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области ведут мониторинг качества атмосферного воздуха в поселениях, задымлённых из-за лесных пожаров в Якутии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, к 13 августа в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах взяли 38 проб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарные машины тушат лесной пожар

«По результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций не установлено. Обращений населения в лечебные учреждения населенных пунктов Иркутской области в связи с воздействием дыма от пожаров не зарегистрировано», — отметили в управлении.

Напомним, ранее в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что в зону задымления от лесных пожаров в Якутии попадают 303 населенных пункта в 14 районах области.

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