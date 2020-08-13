Черкесск, 13 августа, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в республиках Северного Кавказа на ближайшие несколько суток. Первой удар стихии примут на себя Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где уже 12 августа пройдут сильные дожди с грозами и градом. Они будут продолжаться и в течение последующих трех дней.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

В этих субъектах усилится до 20−25 м/с ветер, а на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Далее удару стихии подвергнутся Ингушетия, Чечня и Северная Осетия, где вплоть до 15 августа возможны такие же удары стихии.

При этом в Гидрометцентре предупредили о продолжающей сохраняться чрезвычайной пожароопасности (5 класс) в восточной и северной частях Ставропольского края.