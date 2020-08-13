Харабали, Астраханская область, 13 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. В городе Харабали Астраханской области 12 августа при пожаре погибли супруги — мужчина 1975 года рождения и женщина 1976 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

30.mchs.gov.ru Пожар

Вечером 12 августа на улице Гагарина загорелся одноэтажный деревянный дом. После тушения спасатели нашли там тела супружеской пары. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Их детям и знакомому, который был у них в гостях, удалось спастись. Предполагаемая причина пожара — замыкание электропроводки.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области организовал процессуальную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.