Рим, 13 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Италии разрешит проводить добровольные медикаментозные аборты до девятой (а не седьмой) недели беременности, заявил в четверг, 13 августа, глава ведомства Роберто Сперанца.

(сс) skeeze Операция

Кроме того, отменено обязательное трехдневное пребывание женщины после медикаментозного аборта в больнице: по новым правилам она может покинуть госпиталь сразу после аборта.

Представители Католической церкви и движения Pro Life критикуют решение министерства, отмечая, что ведомство тем самым «банализирует уничтожение жизни», к тому же позволяя, чтобы женщина оставалась в одиночестве в столь сложный для себя момент.