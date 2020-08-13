Кострома, 13 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Кострома не получит 30 московских троллейбусов к празднику Дня города, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Информация о сроках прибытия бывшей в употреблении техники в Кострому, озвученная городской думой, не соответствует действительности.

Кадр из мультфильма «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин

«В конце августа троллейбусы нам ждать точно не стоит. Дума города Костромы назвала неверные сроки. На данный момент улажены ещё не все вопросы с документацией. Распоряжение правительства о передаче троллейбусов вышло, однако столичный департамент имущества должен документально оформить акт передачи техники, а Кострома должна заключить договор на поставку троллейбусов. Точных сроков поступления техники в Кострому нет, но мы ждём её до конца 2020 года», — рассказали ИА REGNUM в администрации города Костромы.

Напомним, что за принятие троллейбусов с 15-летним сроком эксплуатации в муниципальную собственность городская дума проголосовала 30 июля 2020 года. После этого в костромских соцсетях начали появляться якобы снимки техники, подготовленной Москвой для передачи на «родину Снегурочки». По сведениям городской администрации, эти фотографии не имеют никакого отношения к подарку и являются фейком.

«По поводу фотографий, размещённых в социальных сетях — такого троллейбуса нет в перечне передаваемого Костроме имущества. Поэтому что это за снимки, и каково их происхождение, мы сказать не можем», — пояснили в мэрии.

Скриншот публикации в социальной сети «ВКонтакте»

Разговоры о передаче 30 московских троллейбусов Костроме ведутся как минимум с 2017 года. Столица заменяет подержанный транспорт электробусами или обычными автобусами, а неактуальную технику вручает регионам. Сейчас в троллейбусном депо Костромы содержится 28 машин, все они находятся в рабочем состоянии. Последний раз новые троллейбусы город приобретал в 2013 году. Отметим, что на транспортировку столичного подарка из бюджета Костромы выделят около двух миллионов рублей. По прибытии в областной центр технику проверят специалисты.