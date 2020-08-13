Астана, 13 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев пневмонии в Казахстане с 1 по 12 августа достигло 15 732, сообщили 13 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пневмония

За отчетный период скончались 188 пациентов с пневмонией. С начала пандемии лаборатории республики выявили 101 372 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 76 756 человек, скончались — 1269 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа авиационные власти Казахстана планируют постепенно возобновить международное воздушное сообщение. Рейсы планируется открыть в Россию, Белоруссию, на Украины, в ОАЭ, Германию, Нидерланды и Египет.