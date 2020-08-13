Тегеран, 13 августа, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Иране превысило отметку в 19 тыс. человек, сообщает 13 августа Reuters.

(сс) Behzad Alipour. farsnews.ir Захоронение умерших от коронавируса в Иране

По официальным данным, на сегодняшний день в исламской республике выявлено более 336 тыс. случаев заболевания COVID-19. Жертвами пандемии уже стали более 19 тыс., из них 174 лишь за прошедший день.

«За последние сутки было зафиксировано 2 тыс. 625 новых случаев», — заявил Сима Садат Лари, официальный представитель минздрава республики.

Напомним, среди стран Ближнего Востока сильнее всего от пандемии коронавируса пострадал Иран.