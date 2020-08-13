Дзержинский район, Калужская область, 13 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В районе деревни Камельгино Дзержинского района спасателями из реки Угра 12 августа было извлечено тело мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, 37-летний мужчина распивал спиртное в компании друзей на берегу реки. Затем он решил искупаться, но не справился с течением и ушёл под воду. Друзья безуспешно пытались его спасти.

На место происшествия прибыл следователь, который провел осмотр места происшествия и опросил очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.