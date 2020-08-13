Вашингтон, 13 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вместе с кандидатом на пост вице-президента Камалой Харрис готовы в случае победы на выборах главы государства начать восстанавливать Америку. Об этом в ходе совместного первого выступления в штате Делавэр, трансляцию которого вёл телеканал CNN, заявил вероятный соперник действующего президента США Дональда Трампа Джозеф Байден.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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Политик также объяснил свой выбор в пользу Харрис на пост вице-президента. Байден подчеркнул, что не сомневается, что принял правильное решение.

«Камала умна. Она сильный и опытный политик. Она умеет руководить и готова выполнить эту работу. И мы оба готовы приступить к работе по восстановлению страны», — заявил Байден.

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В свою очередь Харрис подчеркнула, что граждане США не должны мириться с провальным и неудавшимся правлением Дональда Трампа и Майка Пенса.

«У нас есть шанс выбрать лучшее будущее для нашей страны», — подчеркнула сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден выбрал себе кандидата в вице-президенты — сенатора от штата Калифорния 55-летнюю Камалу Харрис. Она является представителем афроамериканской и южноазиатской общин одновременно.